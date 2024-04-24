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Dünya

Polonya'dan casusluk açıklaması: Önceki hükümet casus yazılım ile yüzlerce kişiyi izledi

Polonya'da Adalet Bakanı ve Başsavcı Adam Bodnar, eski Başbakan Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerinin, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen 'Pegasus' casus yazılımını yüzlerce kişiye karşı yasa dışı şekilde kullandığını söyledi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
Polonya'dan casusluk açıklaması: Önceki hükümet casus yazılım ile yüzlerce kişiyi izledi
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Adalet Bakanı ve Başsavcı Bodnar, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın selefi Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerinin, Pegasus casus yazılımını kullandığını belirten Bodnar, durumu "şoke edici ve üzücü" şeklinde niteledi.

Başsavcılık ofisinin verdiği bilgiye göre, 2017-2022 döneminde bir önceki hükümetin 3 kurumunca kullanılan casus yazılımla 578 kişiye ilişkin "kişisel ve profesyonel" bilgiler elde edildi.

Başsavcılık ofisi, önceki hükümetin casus yazılımı kimlere yönelik kullandığı bilgisinin "gizli" tutulduğunu ifade etti.

POLONYA'DA PEGASUS SUÇLAMASI

Polonya'da Ekim 2023'teki seçimlerin ardından göreve başlayan yeni parlamentoda Pegasus casus yazılımının önceki hükümet yetkililerince kullanıldığına ilişkin iddiaların soruşturulması için özel komisyon kurulmuştu.

Donald Tusk, Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği basın toplantısında, selefi Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini "Pegasus" casus yazılımını yasa dışı şekilde kullanmakla itham etmişti.

PEGASUS CASUS YAZILIMI

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde Azerbaycan, El Salvador, Fransa, İngiltere, Polonya, Macaristan, Hindistan, Kazakistan, Ruanda, Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve Ürdün'de çok sayıda kişinin Pegasus casus yazılımıyla izlendiği ifade edilmişti.

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