Dünya

Polonya'dan Elon Musk'a tepki: Savaş suçlarından para kazanıyor

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Elon Musk'ı, Starlink ağının Rus güçlerince kullanılmasına izin vererek 'savaş suçlarından para kazanmakla' suçladı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsünce (ISW) yayımlanan araştırmada, Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu SpaceX şirketinin Starlink ağının, Rus güçlerince giderek daha fazla kullanıldığını ve söz konusu sistem sayesinde Ukrayna'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının menzilinin genişlediği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Sikorski de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ISW'nin araştırmasını alıntıladığı paylaşımda, "Hey büyük adam Elon Musk, Rusların Starlink'i Ukrayna şehirlerini hedef almak için kullanmasını neden durdurmuyorsun?" ifadesini kullandı.

Sikorski, savaş suçları üzerinden para kazanmanın Musk'ın markasına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Musk ise Sikorski'nin paylaşımına, "Bu salyası akan embesil, Starlink'in Ukrayna'nın askeri iletişiminin belkemiği olduğunu bile fark etmiyor." yanıtını verdi.

İKİLİ GEÇEN YIL DA X'TEN TARTIŞMIŞTI

Musk ile Sikorski arasında geçen yıl da X üzerinden tartışma yaşanmış, Musk yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna sağlanan Starlink hizmetine işaret ederek "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun belkemiğidir. Eğer onu kapatırsam, tüm cephe hatları çöker." ifadelerine yer vermişti.

Sikorski ise bu paylaşıma karşılık olarak Ukrayna'nın kullandığı Starlink hizmetinin Polonya tarafından karşılandığını ve kapatılmasına yönelik herhangi bir tehdidin alternatif ağ arayışına yol açacağını belirtmişti.

Musk, aynı gün yaptığı paylaşımda Sikorski'ye, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." ifadeleriyle karşılık vermişti.

