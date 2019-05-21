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Polonya'dan F-35 atağı

Polonya, ABD’den F-35 savaş uçağı alacağını duyurdu. İlk uçak 2026 yılına kadar Polonya ordusunun hizmetine girecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Savaş uçağı filosunu yenilemek isteyen Polonya’nın F-35 savaş uçaklarını uzun süredir incelediği biliniyordu. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, Lockheed Martin yapımı jetlerin iki partisini satın alma planlarını açıkladı. Plana göre ilk uçak 2026 yılına kadar Polonya ordusunun hizmetine girecek.
 
Bakan, bu kararı Polonya Hava Kuvvetleri için bir dönüm noktası ve çok önemli olarak nitelendirdi.
 
Skurkiewicz, "Bu, Hava Kuvvetlerimizi daha yüksek seviyelere çıkaracak çok önemli bir karardır. F-35 uçaklarının ilk filosu 2026'da sonraki ikinci filo 2026'dan sonra satın alınacak." dedi.
 
Polonya, eski Sovyet dönemi silahlarını emekli etmeye devam ediyor ve onların yerine ABD silahlarını alıyor. Polonya ordusu, son yıllarda ABD'den Patriot füze savunma sistemleri ve HIMARS topçu roketlerine ek olarak, 2026 yılına kadar bir dizi saldırı helikopteri satın alma niyetinde.
 
Polonya, F-35 alımıyla birlikte filosundaki Su-22 ve Mig-29 tipi Sovyet yapımı savaş uçaklarını da emekliye ayırmayı planlıyor.
 
Ülke, çoğunlukla ABD yapımı silahlardan ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonundan oluşan yaklaşık 50 milyar dolarlık bir satın alma planı açıkladı.

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