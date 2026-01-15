İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

Polonya'dan Grönland kararı: Asker göndermeyecekler

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Grönland'a asker göndermeyeceklerini belirterek bir NATO ülkesinin, müttefiki başka bir NATO ülkesinin topraklarına saldırmasının 'bildiğimiz dünyanın sonu' olacağını ifade etti.

15 Ocak 2026 Perşembe 15:17
Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Başbakan Tusk, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin diğer Avrupalı ülkeleri izleyerek Grönland'taki askeri varlığını artırıp artırmayacağıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Grönland'a asker göndermeyi planlamadıklarını dile getiren Tusk, ABD'nin Grönland'ı zorla ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişiminin Batı güvenliğinin temellerini sarsacağını belirtti.

Tusk, "Bir NATO üyesinin, özellikle ABD'nin başka bir NATO üyesinin topraklarını ele geçirmeye yönelik bir çatışmaya girmesi ya da böyle bir teşebbüste bulunması, onlarca yıldır güvenliğimizi garanti eden, bildiğimiz dünyanın sonu olur." diye konuştu.

ABD'nin olası askeri müdahalesini "bizim açımızdan bir felaket" olarak tanımlayan Tusk, NATO'ya dayalı dünya düzeninin komünizmden terörizme kadar uzanan kötülük güçlerini dizginlediğini aktardı.

Tusk, "medeniyetimizin temeli" olarak nitelendirdiği transatlantik ilişkilerin çökmesi halinde, Avrupa'nın "Batı projesine sadık kalan" ortaklarla yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmek zorunda kalacağını vurguladı.

Hiçbir senaryonun dışlanamayacağını kaydeden Tusk, "(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan Trump yönetiminin bugüne kadarki eylemleri dikkate alındığında, her senaryo mümkündür." dedi.

