  Polonya'dan İran uyarısı: Ülkeyi acilen terk edin
Dünya

Polonya'dan İran uyarısı: Ülkeyi acilen terk edin

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'a yapılacak tüm seyahatlerin ertelenmesi ve ülkede bulunan Polonya vatandaşlarının güvenlik nedeniyle acilen ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

19 Şubat 2026 Perşembe 13:47
Polonya'dan İran uyarısı: Ülkeyi acilen terk edin
Polonya Başbakanı Donald Tusk, vatandaşlarına İran'ı acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lütfen, İran'ı derhal terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin." dedi.

Kimseyi korkutmak istemediğini ancak bu ülkede sıcak çatışma ihtimalinin oldukça gerçek olduğunu belirten Tusk, bu talebin ciddiye alınması için çağrı yaptı.

Tusk, sıcak çatışma durumunda kimsenin Polonya vatandaşlarına tahliye imkanını garanti edemeyeceğini vurguladı.

Geçmişteki tahliye uyarılarının bazen dikkate alınmadığına işaret eden Tusk, bunun ciddi sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.

