  • Polonya'dan İsrail'e ''Sumud Filosu'' tepkisi: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı
Dünya

Polonya'dan İsrail'e ''Sumud Filosu'' tepkisi: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Polonya Dışişleri Bakanı Radosaw Sikorski, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamelesi sonrası İsrail'in maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere yönelik kötü muamelesi, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüntülerin yayılmasının ardından birçok ülke, diplomatik kanallar üzerinden İsrail'e tepkisini iletmeye başladı. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, yaptığı açıklamada İsrail'in maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

"UYGUNSUZ DAVRANIŞI İÇİN ÖZÜR TALEBİMİZİ İLETECEĞİZ"

Sikorski, "Polonya, İsrail makamlarının temsilcilerinin, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan ve aralarında Polonya vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunu kesin bir dille kınamaktadır. Varşova'daki İsrail Maslahatgüzarı'nın derhal çağrılması talimatını verdim; ona öfkemizi ve İsrail hükümetinin bir üyesinin tamamen uygunsuz davranışı için özür talebimizi ileteceğiz. Polonya vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve uluslararası standartlara uygun şekilde muamele görmesini talep ediyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ EN YÜKSEK ÖNCELİĞİMİZ OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Polonyalı Bakan, "Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya vatandaşlarına İsrail ve Filistin'e seyahat etmeme yönündeki tavsiyesi, onların haklarının ve onurlarının ihlal edilmesini kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Diğer ülkelerin temsilcilerinin de bulunduğu ve İsrail güçleri tarafından el konulan gemilerde yer alan vatandaşlarımız için konsoloslarımız, ilgili ülkelerin konsolosluk hizmetleriyle birlikte sahada görev yapmaktadır. Gözaltındaki kişilerle görüşme izninin en kısa sürede verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

