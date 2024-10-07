Polonya'dan Lübnan'daki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ülkenin ulusal radyosu Polskie Radio'ya açıklamalarda bulundu.

Sikorski, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına "mümkün olan en kısa sürede" bölgeyi terk etmeye çağırısında bulundu.



Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çeken Bakan Sikorski, "Orta Doğu çok çalkantılı. İnsani yardımla ilgili olanlar da dahil olmak üzere acil durum planlarımız var." diye konuştu.

- ⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.