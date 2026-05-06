Dünya

Polonya'dan NATO'ya sert uyarı: 2035 çok geç olabilir

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını milli gelirin yüzde 5'ine çıkarmak için 2035'i beklememesi gerektiğini söyledi. Kosiniak-Kamysz, '2030'a kadar bu hedefe ulaşılmalı, aksi halde çok geç olabilir' diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Defence24" savunma sanayisi konferansının açılışında konuştu.

Avrupa'nın güvenliğinin ABD askerlerinin varlığına bağlı olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, ABD askerlerinin sayısının artırılmasının stratejik hedefleri olduğunu söyledi.

Kosiniak-Kamysz, "Yeni Amerikan askerlerini kabul etmeye hazırız." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun alternatifinin bulunmadığına dikkati çeken Kosiniak-Kamysz, AB'nin finansman sağlaması, kapasite oluşturması ve üye ülkelerin üretim imkanlarını artırması gerektiğini vurguladı.

NATO ülkelerinin savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma hedefi için 2035'i beklememesi gerektiğine işaret eden Kosiniak-Kamysz, "Bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşılmalı çünkü daha sonrası çok geç olabilir." ifadesini kullandı.

Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın ilerleyen yıllarda NATO'nun Avrupa ayağında daha da güçlü bir lider haline geleceğini sözlerine ekledi.

