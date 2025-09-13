Polonya'dan sonra Romanya… Zelenski duyurdu: Rusya savaşı NATO kapısına taşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Polonya'nın ardından Romanya'nın da hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "Bugün Romanya, hava sahasına giren bir Rus insansız hava aracı nedeniyle savaş uçaklarını havalandırdı. Mevcut verilere göre insansız hava aracı Romanya topraklarına yaklaşık 10 kilometre girdi ve NATO hava sahasında yaklaşık 50 dakika boyunca faaliyet gösterdi. Polonya da bugün Rus saldırı dronlarının tehdidine askeri olarak karşılık verdi." dedi.

Zelenski, "Aslında Rus insansız hava araçları bütün gün Ukrayna'nın farklı bölgelerinde, kuzey bölgeleri de dâhil olmak üzere, neredeyse Belarus sınırı boyunca uçtu. İlk bilgilere göre, Volyn'e doğru Ukrayna hava sahasına girmek için Belarus hava sahası da kullanıldı. Rus ordusu insansız hava araçlarının tam olarak nereye gittiğini ve havada ne kadar süre kalabileceğini biliyor. Rotaları her zaman hesaplanmıştır. Bu bir tesadüf, bir hata ya da bazı alt düzey komutanların inisiyatifi olamaz. Bu Rusya tarafından savaşın açık bir şekilde genişletilmesidir ve tam olarak böyle hareket ederler. Başta küçük adımlar ve sonunda büyük kayıplar." şeklinde konuştu.

POLONYA'DAN SONRA SIRADA ROMANYA VAR

Rus İHA'ları Polonya'dan sonra Romanya'da da kriz oluşturdu.

Rus İHA'sı, Tuna Nehri kıyısındaki Tulcea bölgesinde tespit edildi ve radar görüntüsünden çıkmadan önce Chilia Veche köyünün 20 km güneybatısına yöneldi. Yetkililer, İHA'nın yerleşim bölgeleri üzerinde uçmadığını ve halka doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

