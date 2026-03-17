Polonya'dan Trump'a İran resti: Bu çatışma bizi ilgilendirmiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerini Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama konusunda uyarması, ittifak içinde yeni bir tartışma başlattı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu çağrıya doğrudan karşı çıkarak Varşova'nın önceliğinin Baltık güvenliği olduğunu açıkça ilan etti. Tusk'un sert çıkışı, NATO içindeki görev paylaşımı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TUSK'TAN KABİNE TOPLANTISI ÖNCESİ KRİTİK HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağına dair açıklamasına ilişkin, "İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin olarak kabine toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Polonya'nın İran'a asker göndermeyeceğini dile getiren Tusk, "Bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.

"MÜTTEFİKLER BUNU ÇOK İYİ ANLIYOR"

Tusk, NATO çerçevesinde başka görevlerinin olduğunu ve müttefiklerin bunu anladığını söyledi.

"Bu durum kara, hava ve deniz kuvvetlerimiz için geçerli. Elimizde bulunan imkanlar Baltık'ın güvenliğine hizmet etmelidir." diyen Tusk, ABD dahil müttefiklerin bunu çok iyi anladığını ve endişe için bir neden olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.