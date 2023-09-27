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Dünya

Polonya'dan Ukrayna'ya çaðrý: Þikayetinizi geri çekin

Polonya Tarým Bakaný Robert Telus, Ukrayna'ya, Varþova aleyhine Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) yaptýðý þikayeti geri çekmesi için çaðrýda bulundu.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 12:22 - Güncelleme:
Polonya'dan Ukrayna'ya çaðrý: Þikayetinizi geri çekin
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Telus, Ukraynalý mevkidaþý Mykola Solskyi ile yaptýðý çevrim içi görüþmenin ardýndan deðerlendirmelerde bulundu.

Tahýl söz konusu olduðunda Polonya'nýn pozisyonunun net olduðunu aktaran Telus, "Ukrayna'dan gelen tahýl Polonya pazarýna giremez. Ukrayna tarafý pozisyonumuzu anlýyor." ifadelerini kullandý.

Telus, Ukrayna'ya, ülkeden tarým ürünleri ithalatýna uyguladýðý ambargonun uzatýlmasý nedeniyle Polonya aleyhine DTÖ'ye yaptýðý þikayeti geri çekmesi için çaðrý yaptý.

Ukrayna tahýlýnýn Avrupa'ya sorunsuz þekilde geçebilmesi için iþbirliði mekanizmalarýnýn kurulmasý gerektiðinin altýný çizen Telus, "Bu, Polonya ve Avrupa Birliði'nin (AB) iyiliði için gereklidir." dedi.

AB Komisyonu, 15 Eylül'de Ukrayna'dan buðday, mýsýr, kolza tohumu ve ayçiçeði tohumu ithalatýna yönelik geçici yasaðý kaldýrmýþtý ancak Polonya, Macaristan ve Slovakya kýsýtlamalarý tek taraflý olarak uzatma kararý almýþtý. Bu hamlenin ardýndan Ukrayna üç ülkeyi DTÖ'ye þikayet etmiþti.

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