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Dünya

Polonya'dan Ukrayna'ya tepki

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Varşova yönetiminin Ukrayna'ya yardım etmekte hiçbir zaman tereddüt etmediğini belirterek, 'Ne yazık ki bugün Kiev'de bazı insanlar bunu unutuyor. Bu tür hatalar yapılmamalıdır.' ifadesini kullandı.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 09:13 - Güncelleme:
Polonya'dan Ukrayna'ya tepki
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Mularczyk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polonya ile Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Dün Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichowski'nin, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz'ın Ukrayna'nın Polonya'dan aldığı destek için daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiği yönündeki yorumları üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını anımsatan Mularczyk, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya, diğerleri Ukrayna'nın çökmesini beklerken ona yardım etmekte tereddüt etmedi. Ne yazık ki bugün Kiev'de bazı insanlar bunu unutuyor. Bu tür hatalar yapılmamalıdır."

Mularczyk, Polonya Dışişleri Bakanlığının da Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi'ni çağırdığına dikkati çekti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de sosyal medya paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün Kiev'de tek kalan temsilci olan Polonya Büyükelçisinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılması asla gerçekleşmemeliydi." ifadesini kullanmıştı.

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