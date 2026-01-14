İSTANBUL 8°C / 6°C
Dünya

Polonya'dan vatandaşlarına çağrı: İran'ı derhal terk edin

Polonya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak vatandaşlarından 'İran'ı derhal terk etmelerini' istedi.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 23:34 - Güncelleme:
Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı İran'ın derhal terk edilmesi çağrısında bulunuyor ve bu ülkeye yönelik her türlü seyahatten kaçınılmasını öneriyor. İran'ın iç durumu istikrarsız" denildi.

Halen İran'da bulunan vatandaşlara kriz durumlarında diplomatik temsilciliklerin vatandaşlarla iletişim kurabildiği temel kanal olan Odyseusz sistemine kayıt olmaları çağrısı da yapan Polonya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu sisteme kaydın fiilen güvenliği arttırdığını, önemli bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesini kolaylaştırdığını belirtti.

