İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2025 Cuma / 23 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4203
  • EURO
    38,1672
  • ALTIN
    3428.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya'dan Zelenski'ye Trump ile 'işbirliği yap' çağrısı
Dünya

Polonya'dan Zelenski'ye Trump ile 'işbirliği yap' çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye, ABD yönetimiyle 'işbirliği sürecine bağlı kalınması' çağrısı yaptı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 17:52 - Güncelleme:
Polonya'dan Zelenski'ye Trump ile 'işbirliği yap' çağrısı
ABONE OL

Duda, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenski ile telefonda, ABD-Rusya müzakerelerini görüştüğünü açıkladı.

"Ukrayna'da akan kanı durdurmanın ve kalıcı barışı sağlamanın ABD'nin desteği olmadan mümkün olmadığının" altını çizen Duda, Zelenski'ye, "ABD Başkanı Donald Trump ile yapıcı işbirliği sürecine bağlı kalınmasını" önerdiğini belirtti.

KİEV'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Zelenski, dün başkent Kiev'de ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelmiş, ABD tarafının isteğiyle basın toplantısı iptal edilmişti.

ABD ve Rusya üst düzey heyetleri, 18 Şubat'ta ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.