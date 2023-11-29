Polonya'nın sınıra asker gönderme kararı Rusya'yı kızdırdı: Gerilimi artıracak

Polonya'nın Finlandiya'ya destek olmak için Finlandiya - Rusya sınırına bir grup Polonya askerinin gönderileceğini duyurmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamalarda bulundu. Polonya ve Finlandiya'yı gerilimi tırmandırmakla suçlayan Peskov, "Öncelikle Finlandiya'yı hiç kimse tehdit etmiyor ve böyle bir çatışma yok. Bunlar sınır güvenliğini sağlamak için gereksiz önlemler çünkü ne tehdit var ne de gerginlik. Bu durum Rusya tarafından kışkırtmayı yoğunlaştırmak olarak algılanıyor. Sınırlarımıza ek kuvvetlerin gönderilmesi gerilimi tırmandırabilir. Bu nedenle Finlilerin sınırlarımızda askeri birliklerin yoğunlaştırılmasının bizim için tehdit oluşturacağını anlaması da gerekir" ifadelerini kullandı

RUSYA, UKRAYNA İSTİHBARAT ŞEFİ BUDANOV'UN EŞİNİ ZEHİRLEDİĞİNİ REDDETTİ



Ukrayna'nın Ukrayna İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov'un eşi Marianna Budanova'nın zehirlenmesinden Rusya'ya sorumlu tutmasına değinen Peskov, "Ukrayna her konuda Rusya'yı suçluyor. Bana göre Ukrayna, varlığından dolayı bile Rusya'yı suçluyor" dedi.

"PAŞİNYAN GELİRSE GÖRÜŞME FIRSATI OLUR"



Gelecek ay Rusya'nın St. Petersburg kentinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gayri resmi liderler zirvesine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katılımının beklendiğini belirten Peskov, "Eğer Paşinyan oraya gelirse ki tüm liderler bekleniyor, bu durumda önemli bir görüşme fırsatı doğar. Tabii bu karar onların (Putin ve Paşinyan'ın) olacak" dedi.

Paşinyan ile Putin arasında bir telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı sorusuna da yanıt veren Peskov, "Hayır böyle bir plan yok" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN BELARUS'TAKİ KGAÖ ZİRVESİ'NE KATILMAMIŞTI



Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki topraklarını geri kazanmasından sonra Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkiler gerilmiş, Paşinyan, ABD ve AB ülkeleri ile ilişkileri yoğunlaştırmak için adımlar atmaya başlamıştı. Bu gerilimin ardından geçtiğimiz günlerde Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderler zirvesine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katılmamıştı.

FİNLANDİYA RUSYA İLE OLAN 9 SINIR KAPISINDAN 8'İNİ KAPATMIŞTI



Finlandiya, Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için daha fazla sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo yaptığı açıklamada, cuma gece yarısından itibaren 9 sınır kapısından 8'ini kapatacaklarını duyurmuş, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık kalacağını ifade etmişti. Finlandiya, söz konusu göçmen akını nedeniyle Rusya'ya suçlamıştı.