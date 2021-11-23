Polonyo-Belarus sığınmacı gerilimine Rus milletvekili dahil oldu

DHA 23 Kasım 2021 Salı 11:57 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 11:57

Polonya Bakanlık Özel Hizmetler Koordinatörü Stanislaw Zaryn tarafından dün paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada "Bugün, Putin yanlısı partiden Duma üyesi bir Rus politikacı Vitaly Milonov, Bruzgi'deki sınır kapısında göründü" ifadelerini kullandı. Koordinatör Zaryn, Kremlin'i AB'ye karşı Belarus'a açık bir şekilde desteklemekle suçladı.

BELARUS, ASKERİMİZİN GÖZÜNE LAZER TUTTU

Polonya Savunma Bakanlığı, sınırdan paylaştığı fotoğraflarla birlikte Belarus tarafının 150 sığınmacının Polonya topraklarına girmesi için yardımcı olduğu ve Polonya askerlerinin gözüne lazer tutarak askerlerin görüşlerinin engellendiğini iddia etti.