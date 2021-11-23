İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2021 Salı / 18 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,2975
  • EURO
    13,8639
  • ALTIN
    709.811
  • BIST100
    1765.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonyo-Belarus sığınmacı gerilimine Rus milletvekili dahil oldu
Dünya

Polonyo-Belarus sığınmacı gerilimine Rus milletvekili dahil oldu

Polonya ile Belarus arasında devam eden sığınmacı gerginliğine Rus milletvekili dahil oldu. Polonyalı yetkililer, Rusya alt parlamentosu Duma'dan Milletvekili Vitaly Milonov'un sınıra gelerek açıklamalarda bulunduğunu görüntülerle birlikte duyurdu.

DHA23 Kasım 2021 Salı 11:57 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 11:57
ABONE OL

Polonya Bakanlık Özel Hizmetler Koordinatörü Stanislaw Zaryn tarafından dün paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada "Bugün, Putin yanlısı partiden Duma üyesi bir Rus politikacı Vitaly Milonov, Bruzgi'deki sınır kapısında göründü" ifadelerini kullandı. Koordinatör Zaryn, Kremlin'i AB'ye karşı Belarus'a açık bir şekilde desteklemekle suçladı.

BELARUS, ASKERİMİZİN GÖZÜNE LAZER TUTTU

Polonya Savunma Bakanlığı, sınırdan paylaştığı fotoğraflarla birlikte Belarus tarafının 150 sığınmacının Polonya topraklarına girmesi için yardımcı olduğu ve Polonya askerlerinin gözüne lazer tutarak askerlerin görüşlerinin engellendiğini iddia etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.