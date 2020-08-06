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Dünya

Pompeo bizzat açıkladı: Tespit edene 10 milyon dolar verilecek

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlere müdahale eden herhangi kişilerin kimliğini ya da yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu. Açıklama bizzat ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi.

DHA06 Ağustos 2020 Perşembe 10:55 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 10:55
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ABD 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlere olası müdahaleye karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basına yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, yabancı bir hükümetin yönetiminde veya kontrolü altında hareket eden ve siber faaliyetlere katılarak ABD seçimlerine müdahale eden herhangi bir kişinin kimliğini veya yerini belirleyen bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyor” dedi.

RUSYA’NIN 2016 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

ABD istihbaratının, Rusya'nın 2016 seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için, özellikle sosyal medyayı manipüle ederek müdahale ettiği sonucuna vardığı belirtildi. ABD Başkanı Trump, ‘Rusya aldatmacası’ diyerek iddialara tepki göstermişti.

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