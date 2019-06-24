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Pompeo 'İran'a karşı koalisyon' görüşmeleri için Suudi Arabistan'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'İran'a karşı küresel bir koalisyon oluşturma' konusunu görüşmek amacıyla Suudi Arabistan'a geldi.

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Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Pompeo'nun Cidde'de Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesi bekleniyor.

Daha önceki açıklamasında Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçeceğini belirten Pompeo, ziyaretlerinde "İran'a karşı küresel bir koalisyon" oluşturma konusunu görüşeceğini kaydetmişti.

Pompeo, "Onlarla (Suudiler ve BAE) stratejik olarak nasıl konumlandığımızı ve sadece Körfez ülkelerinde değil Asya ve Avrupa'da da (İran'a karşı) küresel bir koalisyonu nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin ardından Hindistan'a geçecek olan Pompeo, daha sonra Japonya ve Güney Kore'de de temaslarda bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump, dün bir TV kanalına verdiği mülakatta, İran ile savaş istemediğini ve herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

Trump ayrıca, İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda kaldığına ve müzakereye açık olduğuna inandığını ifade ederek, "İran anlaşma yapmak istiyor. Benim anlaşmam nükleer silahla alakalı. Bakın, (İran) nükleer silah sahibi olamayacak. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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