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Pompeo: İran’a karşı koymadan Ortadoğu’ya barış gelmez

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran’a karşı koymadan Ortadoğu’ya barış ve istikrarın gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

  • star.com.tr
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, perşembe günü yaptığı açıklamada, İran’a karşı koymadan, Ortadoğu’ya barış ve istikrarın gelmesinin mümkün olmadığını ifade etti.
 
İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, ABD ve Polonya tarafından düzenlenen “Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı İran’ı hedef alan konferansa katılmak için Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile beraber basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
Pompeo, “İran’a karşı koymadan Ortadoğu’da istikrar sağlayamazsınız. Bu mümkün değil.” İfadelerini kullandı.
 
ARAP ÜLKELERİNDEN KONFERANSA YOĞUN KATILIM
 
Polonya Dışişleri Bakanlığı iki gün önce yaptığı açıklamada, Arap ülkeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 60 ülkenin etkinliğe katılacağını duyurmuştu.
 
Konferansa Suudi Arabistan'ın yanı sıra Umman, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus temsilcileri katılım gösteriyor.
 
KONFERANS TAHRAN'DA TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI
 
Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın hedef alınacağı uluslararası bir zirve gerçekleştireceklerini duyurmuş, bunun üzerine Polonya hükümetine sert tepki gösteren İran, Polonya’nın Tahran maslahatgüzarını 13 Ocak'ta İran Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletmişti.
 
Geçtiğimiz günlerde İran Genelkurmay Başkanı tarafından yapılan açıklamada, Varşova'da düzenlenecek İran karşıtı konferansta “İran karşıtı tek bir söz söylenmeyeceğine dair” Polonya hükümetinden söz aldıklarını ifade etmişti.
 
 

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