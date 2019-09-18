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Pompeo: Saudi Aramco saldırısı savaş nedeniydi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi' dedi.

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 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tuttu ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımladı.
 
Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken uçakta kendisini takip eden basın mensuplarına, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Saldırıda, Amerikalıların ölmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Pompeo, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi." diye konuştu.
 
Konunun, gelecek hafta ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında kesinlikle gündeme geleceğini belirten Pompeo, "New York'ta bunu konuşacağız, elbette Suudiler de gündeme getirecek." dedi.
 
Bir kez daha saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu savunan Pompeo, Riyad'da bu süreçle ilgili tüm detayları konuşacaklarını sözlerine ekledi.
 
- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı
 
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler, yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.
 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
 
ABD yönetimi ise söz konusu saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump da son olarak İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatını vermişti.

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