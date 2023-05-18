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Dünya

Pompeo'dan ABD'ye Ukrayna ve Tayvan eleştirisi

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Ukrayna'da olduğu gibi Tayvan'ı da silahlandırmakta yavaş davrandığını söyledi.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 03:21 - Güncelleme:
Pompeo'dan ABD'ye Ukrayna ve Tayvan eleştirisi
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Pompeo, Washington merkezli Hudson Enstitüsünde bir panelde değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanma olasılığından endişelendiğini anlatan Pompeo, böyle bir durumda ABD'nin dikkatini dağıtacağını belirtti.

Eski bakan, Joe Biden yönetiminin silah ve ekipmanı Ukrayna'ya azar azar vererek savaş sürecini uzattığını ve bunun oldukça riskli olduğunu dile getirdi.

Eski Başkan Donald Trump'ın dört yıllık görev süresi boyunca Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaktan caydırdığını ileri süren Pompeo, şöyle konuştu:

"Keşke bugün, sadece 'alın size bir Patriot, alın 7 HMARS, birkaç eğitimci, alın biraz da istihbarat' demek yerine gerçek (miktarda) ekipman verebilseydik. Çok fazla vermeliyiz ve bu işi bitirmeliyiz. Ukraynalı sivillerin ölmesini engelleyecek araçları verme kapasitemiz var. Ancak onun yerine ayak sürüyoruz. Bu arada Başkan Trump'ın bu işi 24 saatte durdururum dediğini duydum. Ama gerçek şu ki çok yavaş davrandık. Çok yavaştık. Eylül 2021'de işgalin olacağını öğrendiğimiz gün Ukrayna'yı silahlandıracağımız gündü. Tıpkı bugün Tayvan'ı silahlandırmamız gereken zaman olduğu gibi Eylül-Ekim 2021'de Ukrayna'yı silahlandırmamız gereken zamandı."

Özellikle de Cumhuriyetçiler arasında Ukrayna'ya fazla silah verildiği tartışmalarına da değinen Pompeo, "Duygu doğru ama yapılan hesap yanlış." dedi.

Pompeo, Ukrayna'ya verilen silahların fazla olduğu yönündeki tepkileri "ABD'nin dünyadaki liderliğinin kıymetini bilmeyen bir duygu" olarak nitelendirdi ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği 30 küsur milyar dolarlık yardımın çok daha büyük menfaatleri içinde barındırdığını savundu.

Eski bakan, "Bunu yapmasaydık, Putin bugün sadece Kiev'de değil Varşova'da oturmuş olacaktı. Bu her Amerikalı için kötü bir şey olacaktı ve bunu kaçırıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in de Ukrayna savaşını yakından izlediğine işaret eden Pompeo, Pekin'in Ukrayna savaşını Washington'un dikkatini dağıtan bir olay olarak gördüğünü kaydetti.

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