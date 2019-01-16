Pompeo: İran kıtalararası güdümlü füzenin peşinde

İran'ın uzay aracı fırlatmasına atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetiminin Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalararası güdümlü füze peşinde koştuğunu öne sürdü.

Bakan Pompeo, İran'ın bugün ilk uzay aracını fırlatmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

İran'ın uzaya araç göndermesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini savunan Pompeo, "Bu, İran'ın bir kere daha Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden güdümlü füze peşinde koştuğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

İran, geçen haftalarda uzaya 3 uzay aracı fırlatacağını açıklamış, bu açıklama ise ABD yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Pompeo, uzay araçlarının fırlatılmasında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunmuş, Tahran yönetimini, sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.