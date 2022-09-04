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Dünya

Popocatepetl Yanardağı'nda patlama! 44 dakika süren bir deprem meydana geldi

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama ve deprem meydana geldiği bildirildi. Yetkililer ayrıca son 24 saat içerisinde ise 44 dakika süren bir deprem ve 34 kez gaz ve toz çıkışının kaydedildiğini bildirildi.

IHA4 Eylül 2022 Pazar 01:43 - Güncelleme:
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Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Popocatepetl Yanardağı'nda bu sabah yerel saatle 6.20'de bir patlama meydana geldiği, son 24 saat içerisinde ise 44 dakika süren bir deprem ve 34 kez gaz ve toz çıkışının kaydedildiği bildirildi. Yetkililer, meydana gelen patlamalar nedeniyle yanardağ ağzından taş ve çakıl düşebileceği için vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları konusunda uyarıda bulunurken, çevredeki yerleşim alanlarında yaşayanların ise kül yağışı ve yağmurla birlikte muhtemel çamur akıntısına karşı önlem almaları tavsiye edildi.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl'in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Son bir yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor. En son 30 Ağustos günü patlama kaydedilen Popocatepetl Yanardağı'nda, Ocak ayında 3 kez, Mart ayında 1 kez, geçtiğimiz yıl boyunca ise 8 kez patlama meydana gelmişti.

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