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Ukrayna Devlet başkanı Poroşenko: Putin telefonlarıma cevap vermiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kerç krizinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığını ama Putin’in telefonlarına cevap vermediğini söyledi.

  • İHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Amerikan Fox News kanalında Ukrayna ile Rusya arasında son yıllarda gerilen politikalara dair açıklamalarda bulundu. Programda en çok Kerç krizi ile ilgili sorular alan Poroşenko’dan ilginç bir açıklama geldi. İki ülke arasında gelişen Kerç Boğazı krizi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayıp diyalog kurmak istediğini söyleyen Poroşenko, daha önce Putin ile birçok kez görüştüğünü fakat bu krizden sonra Putin’in telefonlarına cevap vermediğini söyledi.
 
"KARADENİZ'DE GÜÇLER DENGESİ TAMAMEN YOK OLDU"
 
Poroşenko, televizyon programında Rusya’nın saldırı ihtimalinin bulunduğunu savunarak, "NATO gemilerinin Karadeniz'de varlığını artırmalıyız. Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından Karadeniz'de güçler dengesi tamamen yok oldu" dedi.
  
"PUTİN, KIRIM'I ROKET YERLEŞTİRMEK İÇİN KULLANIYOR”
 
Rusya'nın Karadeniz'de saldırgan tutumunu sürdürebileceğini belirten Ukraynalı lider, "Ukrayna gemilerine daha önce saldırdılar. İşte bu nedenle NATO gemilerinin varlığı istikrarı sağlayacak. Putin, Kırım'ı roket yerleştirmek için kullanıyor. Kırım'da Rusya Deniz Kuvvetlerinin varlığı ciddi şekilde artırıldı. Bu durum çok önemli bir tehlike oluşturuyor ve bölgede istikrarsızlık oluşturuyor. Eğer uluslararası koalisyon yeteri kadar güçlü olursa, eğer etkili yaptırımlar devam ederse, sahip olduğumuz tüm bu baskı araçları işe yarar, Putin'le bu şekilde konuşmak sonuç verir" ifadelerini kullandı.
 

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

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