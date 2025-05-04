İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2025 Pazar / 7 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Port Sudan'da hava üssüne İHA saldırısı! Uçak seferleri askıya alındı
Dünya

Port Sudan'da hava üssüne İHA saldırısı! Uçak seferleri askıya alındı

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin doğusundaki geçici idari başkent konumunda bulunan Port Sudan şehrindeki bir hava üssünü dronlarla hedef aldığını açıkladı. Öte yandan saldırıların ardından Port Sudan Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri askıya alındı.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Port Sudan'da hava üssüne İHA saldırısı! Uçak seferleri askıya alındı
ABONE OL

Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah, 4 Mayıs 2025'te, düşman (HDK) intihar dronlarıyla Osman Digna Hava Üssü'nü, bir depoyu ve Port Sudan'daki bazı sivil tesisleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dronların çoğunu uçaksavarlarla düşürmeyi başardıklarını belirten Abdullah, can kaybının yaşanmadığını, bazı dronların sınırlı hasara yol açtığını ve patlamalara neden olduğunu ifade etti.

UÇAK SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Saldırıların ardından Port Sudan Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri askıya alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı çevresinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

  • Sudan ordusu
  • Hızlı Destek Kuvvetleri
  • drone saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.