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Dünya

Portekiz alev alev: 3 büyük orman yangınına karşı seferberlik

Portekiz'in farklı noktalarında çıkan 3 büyük orman yangınına binden fazla personelle müdahale ediliyor.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 15:46 - Güncelleme:
Portekiz alev alev: 3 büyük orman yangınına karşı seferberlik
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Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Güneybatı Avrupa ülkesi Portekiz'de 3 büyük orman yangını çıktı. En büyük yangının sürdürdüğü başkent Lizbon'un kuzeyindeki Arouca bölgesinde onlarca köylü tahliye edildi.

Turistik yürüyüş alanı Passadicos do Paiva ziyaretçilere kapatıldı. İspanya sınırına yakın Ponte da Barca bölgesindeki Peneda-Geres milli parkında ise cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangını henüz söndürülemedi. Yangından yükselen duman, çevredeki köyleri sardı.

İspanya, bölgedeki alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla 4 sayıda uçak gönderdi. Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, Penamacor bölgesindeki diğer bir yangının ise Joao Pires köyüne yaklaştığını belirtti.

Alevlere binden fazla personelle müdahale sürüyor.

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