İngiltere, Kanada ve Avusturalya'nın ardından yeni gelişme... Portekiz, Filistin Devleti'ni tanıdı

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Rangel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Bakan Rangel, "Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir." diye konuştu.

İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün "adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol olduğuna inandığını" vurgulayan Rangel, "Filistin Devleti'nin tanınması, Portekiz dış politikasının temel, sürekli ve uzlaşıya dayalı çizgisinin uygulanmasına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti'nin tanınmasının üç temel ayağa dayanması gerektiğini savunan Rangel, "Birincisi, Filistin Yönetimi'nin açıkça ve fazla uzatmadan kabul ettiği garantilerdir. Bunlar, terörizmin kınanması, kurumsal reformların uygulanması, seçimlerin hazırlanması, Gazze'de hükümet sorumluluğunun üstlenilmesi ve İsrail'in tam olarak tanınmasıdır." dedi.

Rangel, Filistin Devleti'ni tanımalarının ikinci ayağının "İsrail'i henüz tanımayan Arap devletlerinin bunu hemen yapması ve bu ülke ile diplomatik ilişkilerini normalleştirip, Hamas'ı net bir şekilde kınayıp, bu örgütün artık Filistin Devleti'nde, Gazze Şeridi'nde veya ötesinde herhangi bir kontrol pozisyonuna sahip olamayacağını kabul etmeleri" olması gerektiğini belirtti.

Portekiz Dışişleri Bakanı, üçüncü ve son ayağın ise "henüz Filistin Devleti'ni tanımamış olan katılımcı Batılı devletlerin Filistin Devleti'ni tanıması" olduğunu söyledi.

Diğer yandan BM Genel Kurulu için New York'a hareket eden Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, gün içinde Portekiz basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanımasına "tam destek verdiğini, bunun iki devletli çözümün yolunu açacağına inandığını" ifade etti.

De Sousa, Portekiz için Filistin'in tanınmasının bir "vicdan ve ilke meselesi" olduğunu vurguladı.

BM TOPLANTISI ÖNCESİNDE GÜNDEM HAREKETLİ

New York'ta BM 80. Genel Kurulu için bir araya gelen liderler, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanması konulu uluslararası konferansa katıldı. Konferansta çok sayıda ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıma kararını duyurması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik havadan ve karadan şiddetli saldırıları sürerken bu eylemleri kınayan ve Filistin'i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor.

KANADA VE AVUSTRALYA FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIDI

İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Filistin Devletini tanıdığını bugün öğleden sonra yapacağı açıklamayla duyurdu. İngiltere Başbakanı Starmer, temmuz ayında yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin Devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney de temmuz ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını kınayarak, BM Genel Kurulunda Filistin'i "devlet" olarak tanıyacaklarını bildirmişti.

Başbakanlık Ofisinden 16 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada ise Carney'in bu niyetini yinelediği ve tanıma kararının "2026'da Hamas'ın herhangi bir rol almayacağı genel seçim düzenlenmesi, gerekli reformların yapılması ve Filistin'in silahsızlandırılmasına" dayalı olduğu ifade edilmişti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ağustosta yaptığı kabine toplantısı sonrasında ülkesinin Filistin Devletini tanıma kararı aldığını duyurmuştu.

Albanese, bu adımı BM Genel Kurulunda resmileştireceklerini belirterek, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa son vermek için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullanmıştı.

Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni tanıdı.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot da, hükümetinin bu kararla İsrail'e güçlü bir mesaj göndermeyi amaçladığını vurgulayarak, Gazze'de yaşananları "açıkça soykırım" olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesinde ülkesinin 22 Eylül'de Filistin Devletini tanıma niyetinde olduğunu iletti.

Macron, bunu barış planı kapsamında yapacaklarını belirterek, "Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim." dedi.

Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeyi sürdüreceğini kaydeden Macron, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bakanlık, Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Dışişleri Bakanlığının Filistin Devleti'nin tanınmasını memnuniyetle karşıladığı; İngiltere, Kanada ve Avustralya'ya teşekkür ettiği ifade edildi.

Filistin Devleti'ni tanımanın, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla uyumlu, cesur kararlar olduğu kaydedildi.

Tanıma kararının bu ülkelerin, işgali sona erdirme, bölgenin ve dünyanın güvenliğini, istikrarını ve refahını sağlayacak şekilde barışa ulaşma konusundaki hassasiyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca "Başta ABD olmak üzere Filistin Devleti'ni henüz tanımamış ülkelere, böyle bir tanıma sürecini başlatma" çağrısı yapıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı, işgal altındaki Filistin toprakları Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajı verdi.

İsrail, Filistin Devleti'nin İngiltere, Avustralya ve Kanada tarafınca resmen tanınmasını kategorik olarak reddettiğini duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımalarını memnuniyetle karşıladı ve bunun adil ve kalıcı barışın tesisinde önemli ve zorunlu bir adım olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

İsrail polisi tarafından Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferansta Filistinlilerin İsrail işgaline direnmesi gerektiğini söylediği için evi basılarak gözaltına alınan İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli eski milletvekili Hanin Zuabi birkaç saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir İsrail askerini keskin nişancı ateşiyle vurduklarını duyurdu.

İsrail, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin Devleti'ni resmen tanımasının "Hamas'ı ödüllendirmek" olduğunu savundu.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak, ABD'de suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için ayin düzenledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney'in Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kanada'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığı belirtildi.

Eski Fransa Başbakanı Dominique de Villepin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar karşısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "eylemsizliği" nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Jacinda Ardern, kriz bölgelerinde kadınların yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de devam eden soykırımın durdurulması çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda bacağını kaybeden 9 yaşındaki Ratib Ebu Kıleyk, plastik borudan yaptığı bacakla yürümeye çalışıyor.

İsrail Meclisi'nin (Knesset) Filistinli eski milletvekili Hanin Zuabi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir konferansta Filistinlilerin İsrail işgaline direnmesi gerektiğini söylediği için evi basılarak gözaltına alındı.

İtalya'nın Rimini kentinde ekim ayında düzenlenecek turizm fuarında İsrail'in stant açmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak, 65 bin 283'e yükseldi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını söyledi.

İspanya'da sağlık çalışanları hafta sonunda ülkenin farklı yerlerinde meydanlara inerek, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i protesto etti.

İsrail'in gece Gazze şehrindeki Sabra Mahallesi ve el-Daraj bölgesindeki yerleşim yerlerini hedef aldığı saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, yarın daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi.

İsrail ordusunun hava bombardımanlarının ardından kara saldırılarını başlattığı Gazze kentindeki Filistinliler, göç ettikleri güneydeki bölgelerde çok zor koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın "devrilmesi" sonucu 10 askerin yaralandığı belirtildi.

10:33 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli yaşamını yitirdi.

10:29 Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde, son 24 saatte 13 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

01:52 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi gözaltına aldı.