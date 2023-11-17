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Dünya

Portekiz, İsrail'den saldırıları durdurmasını istedi

Portekiz Dışişleri Bakanı Jose Gomes Cravinho, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombalı saldırılarında ikisi çocuk 3 Portekiz vatandaşının hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirtti, İsrail'den Gazze'yi bombalamasını durdurmasını istedi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Portekiz, İsrail'den saldırıları durdurmasını istedi
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Cravinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, 15 Kasım'da İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 Filistinlinin yanı sıra Portekiz vatandaşı olan iki çocuk ve bir babanın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Portekiz hükümeti olarak "Gazze'deki bombalı saldırıda 3'ü Portekizli toplam 5 kişinin ölümünden üzüntü duyduklarını" ifade eden Cravinho, bu olaydan dolayı "hoşnutsuzluklarını telefonda İsrailli mevkidaşına (Eli Cohen) ilettiğini" kaydetti.

Cravinho, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesinde ayrıca, "Bu bombalamaları artık durdurmanız lazım." dediğini de söyledi.

Diğer yandan Portekiz Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki 2 Portekiz vatandaşı ile onların 6 aile üyesi olmak üzere toplam 8 kişinin bugün Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçtiğini duyurdu.

Portekiz'de ikameti bulunan Filistinli bir kadının ise Gazze'de kalmayı tercih ettiği bildirildi.

Diğer yandan İspanya hükümeti de Gazze'den çıkardığı İspanyol-Filistin vatandaşları ve onların aile üyelerinden oluşan 139 kişiyi (67'si çocuk) 16 Kasım'da Madrid'e getirmişti.

  • Gazze saldırıları
  • Gomes Cravinho
  • İsrail dış politika

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