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Dünya

Portekiz'de Filistin'e destek İsrail'e boykot

Portekiz'in başkenti Lizbon'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail'e karşı yapılan boykot çağrılarını eyleme dönüştürerek, bazı şirketlerin ofislerine kırmızı boya attı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 13:17 - Güncelleme:
Portekiz'de Filistin'e destek İsrail'e boykot
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İsrail'e ihracat yapan iki şirketin başkent Lizbon'daki ofislerinde bu hafta içinde iki çevreci örgütle eylemler yapan "Portekiz Filistin Kurtuluş Kolektifi" adlı STK, ofislerin kapılarına kırmızı renkli boyalar dökerek, "soykırım" diye yazdı.

Son olarak The Navigator Company adlı kağıt şirketinin Lizbon'daki ofisine yapılan eylemde, ofisin duvarına Gazze'deki saldırılarda ölen sivillerin fotoğrafları yapıştırılarak, "Apartheid'den kazanç sağlayan herkes soykırımın suç ortağıdır." ifadesi yazıldı.

Eylemi gerçekleştiren STK'den yapılan açıklamalarda, Portekiz'de İsrail'e ihracat yapan 930'dan fazla şirketin olduğu, "Siyonist devletin suç ortağı olan tüm şirketlerin boykot edilmedikçe ellerindeki Filistin kanının temizlenemeyeceği" ileri sürülerek, Portekizlilere "Filistin'deki soykırımı durdurun" çağrısı yapıldı.

Çevreci örgütler de Tha Navigator Company'nin Portekiz'de en fazla karbondioksit yayan kağıt fabrikalarından biri olduğunu savundu.

Benzer bir eylem hafta başında, demir yolu inşaat firması Steconfer'in ofisinde de yapılmıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başlamasından bu yana Portekiz'in birçok kentinde şimdiye kadar yüzlerce gösteri düzenlendi.

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