Portekiz'de helikopter kazası: 2 ölü

Portekiz'de yangın söndürme görevinden dönen helikopter düştü. Ülkenin kuzeyindeki Douro Nehri'ne düşen helikopterde 2 kişi hayatını kaybederken, yetkililer 3 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Helikopterin pilotunun ise sağ olarak kurtarıldığı ve bacağındaki kırık nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, helikopter pilotun yanı sıra Acil Koruma ve Yardım Biriminden 5 kişilik bir uzman ekibi taşıyordu.

Douro Liman İdaresi Komutanı Rui Silva Lampreia, "Helikopterin çevresinde ve kıyılarda su altı aramaları yapıyoruz" dedi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.