Portekiz'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:37 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:37

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgınının başlangıcından bu yana ülkedeki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilerde, ülkede son bir haftadır Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artışın devam ettiği görüldü.

Verilere göre, virüs nedeniyle son 24 saatte 167 kişi yaşamını yitirdi. Böylece, ülkede şimdiye kadarki, virüs kaynaklı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Ülkede, başkent Lizbon ve çevresinde yoğunlaşan 6 bin 702 yeni vaka tespit edildi.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Portekiz'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 28'e, toplam vaka sayısı da 556 bin 503'e çıktı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve yeni vaka sayılarındaki yüksek artıştan 30 Ocak'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.

Ayrıca bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısıtlandı.

Kovid-19'da her 100 bin kişide en fazla vaka sayısının tespit edildiği ülkelerden biri olan Portekiz'de, sol hükümet, genel karantina ve okullarda uzaktan eğitime şu an için karşı çıkıyor.

Salgına rağmen Portekiz'de 24 Ocak Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.