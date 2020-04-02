İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6787
  • EURO
    7,3352
  • ALTIN
    342.003
  • BIST100
    89250.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Portekiz Meclisi, koronavirüsten dolayı olağanüstü halin uzatılmasını kabul etti
Dünya

Portekiz Meclisi, koronavirüsten dolayı olağanüstü halin uzatılmasını kabul etti

Portekiz Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 19 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin 15 gün daha uzatılmasını kabul etti.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 14:15 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 14:15
ABONE OL

Başbakan Antonio Costa, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Nisan çok zor bir ay olacak. Tünelin sonundaki ışığı görmek için henüz çok erken. Olağanüstü hali uzatmamak yanlış bir mesaj vermek olurdu. Bunu uzatmak bir zaruret." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede ileriki haftaların önemli olduğunu, gerekirse olağanüstü hali daha da uzatabileceklerini kaydeden Costa, okulların tekrardan açılması için sağlık şartlarının garanti edilmesinin gerekli olduğunu, okul takvimiyle ilgili 9 Nisan'da yeni bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Mecliste yapılan oylamada, olağanüstü halin 17 Nisan'a kadar uzatılmasına karşı çıkan tek siyasi parti, sadece bir milletvekili olan Liberal Girişim oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 8 bin 251 olurken, salgından dolayı şimdiye kadar 187 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler
ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

ABD üniversitesinde görevli profesörden çarpıcı sözler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.