AA 02 Nisan 2020 Perşembe 14:15 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 14:15

Başbakan Antonio Costa, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, "Nisan çok zor bir ay olacak. Tünelin sonundaki ışığı görmek için henüz çok erken. Olağanüstü hali uzatmamak yanlış bir mesaj vermek olurdu. Bunu uzatmak bir zaruret." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede ileriki haftaların önemli olduğunu, gerekirse olağanüstü hali daha da uzatabileceklerini kaydeden Costa, okulların tekrardan açılması için sağlık şartlarının garanti edilmesinin gerekli olduğunu, okul takvimiyle ilgili 9 Nisan'da yeni bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Mecliste yapılan oylamada, olağanüstü halin 17 Nisan'a kadar uzatılmasına karşı çıkan tek siyasi parti, sadece bir milletvekili olan Liberal Girişim oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 8 bin 251 olurken, salgından dolayı şimdiye kadar 187 kişi hayatını kaybetti.