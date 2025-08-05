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Dünya

Portekiz'de orman yangını alarmı

Aşırı sıcak hava dalgasından dolayı 2 gündür alarm durumunda olan Portekiz'de, orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

AA5 Ağustos 2025 Salı 09:20 - Güncelleme:
Portekiz'de orman yangını alarmı
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Ülkenin kuzeyinde Vila Real ve Mondim de Basto bölgeleri başta olmak üzere 4 noktada aktif büyük yangın bulunuyor.

Yerel yönetim yetkililerince yapılan açıklamalarda, ülkenin kuzeyinde çıkan orman yangınlarını söndürmek için toplamda 800'den fazla kişinin çalıştığı, karadan 282 aracın ve havadan 9 uçağın destek verdiği duyuruldu.

En büyük yangının sürdüğü Vila Real'de 522 itfaiye görevlisi yangın söndürme çalışmalarına katılırken, Letonya'daki Özel Birlik ekibinden 16 kişilik bir grubun destek vermek için bölgeye geldiği bildirildi.

Yetkililer, hafta sonundan bu yana sahada olan itfaiyecilerin bitkin durumda olduğunu belirterek, hükümete takviye kuvvet göndermesi çağrısında bulunuyor.

Portekiz hükümeti, yeni sıcak hava dalgasından dolayı 7 Ağustos'a kadar alarm durumu ilan etmişti.

İSPANYA'DA AŞIRI SICAKLARDAN BİR KİŞİ ÖLDÜ

Diğer yandan aşırı sıcaklar Portekiz'in komşusu İspanya'yı da olumsuz etkiliyor.

İspanya genelinde 9 özerk bölgede 42 dereceyi bulan aşırı sıcaklardan dolayı orta seviye olan "turuncu alarm" durumuna geçildi.

Ülkenin güneyindeki Badajoz kentinde, 85 yaşındaki bir adamın sıcakların etkisiyle güneş çarpmasından yaşamını kaybettiği duyuruldu.

İspanya'da orman yangınları kontrol altına alınsa da İçişleri Bakanlığı "anormal sıcaklıklardan yeni orman yangını riskinin çok yüksek olduğu" uyarısında bulundu.

Meteoroloji uzmanları bu yaz döneminde ikincisi olan sıcak hava dalgasının, İber Yarımadası'nda hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtiyor.

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