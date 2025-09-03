İSTANBUL 31°C / 22°C
Dünya

Portekiz'de tramvay faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Portekiz'de tramvay faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Sosyal medyadaki videoda, tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor.

Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.

  • Lizbon tramvay kaza
  • Ölü ve yaralılar
  • Portekiz başkenti

