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Portekiz'de yere izmarit atana 250 avroya kadar para cezası verilecek

Portekiz'de gelecek ay yürürlüğe girecek yasa gereği, yere izmarit atanlara 25 ila 250 avro para cezası verilecek.

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Portekiz meclisinde 19 Temmuz'da kabul edilen ve toksik atıkların çevresel etkileriyle mücadeleyi amaçlayan yeni yasaya göre, yere sigara izmariti atanlar, 25 ila 250 avro para cezasına çarptırılacak.

Yeni yasayla, sadece sokakların değil, aynı zamanda plaj, nehir kıyısı ve park alanlarının da izmaritten arındırılması hedefleniyor.

Yeni yasa, kamuya açık yerlerdeki alışveriş merkezi ve otel türü ticari yerlere de bazı sorumluluklar yüklüyor. Bu işletmelerin sigara içilen açık alanlarına kül tablası koyması ve onun temizliğini yapması şartı getirilirken bunu ihlal edenlere de 240 ila bin 500 avro para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Portekiz genelinde sokağa dakikada 7 bin sigara izmariti atıldığına dikkati çeken çevre kuruluşlarının yetkilileri, toksik atıklarla mücadelenin zorunlu olduğuna işaret etti.

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