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Dünya

Brezilya'dan yola çıkmıştı... 1338 yolcu kapasiteli gemi karantinaya alındı

Brezilya'dan Portekiz'e giden 1338 yolcu kapasiteli gemi, Lizbon Limanı'nda karantinaya alındı.

22 Mart 2020 Pazar 18:36 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 18:39
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1338 yolcusu olan bir gemi, koronavirüs şüphesi nedeni ile Portekiz'in Başkenti Lizbon kentine demirledi. Yolcular gemiden tahliye edilmeyi bekliyor.

Portekiz hükümeti, gemideki vatandaşlarını tahliye edip, koronavirüs şüphesi olan kişileri ise karantinaya alacağını duyurdu.

Portekiz, kendi vatandaşı olmayan yolcuları ülkeye kabul etmeyecek, bu yolcular salı günü tahliye uçakları ile ülkelerine gönderilecek.

Hükümet, daha önce ülkeye kendi vatandaşları dışında kimsenin girmesine izin vermeme kararı almıştı.

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