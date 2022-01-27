İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Porto Riko Senatosu'nun sitesine siber saldırı
Dünya

Porto Riko Senatosu'nun sitesine siber saldırı

ABD'ye bağlı ada ülkesi Porto Riko Senatosu, internet sağlayıcısını, telefon sistemini ve resmi web sitesini devre dışı bırakan bir siber saldırının hedefi olduğunu duyurdu.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:55
ABONE OL

Senato Başkanı Jose Luis Dalmau tarafından yapılan açıklamada, saldırının, son yıllarda devam eden bir dizi siber saldırının sonuncusu olduğunu belirterek olayın soruşturulduğunu kaydetti.

Yerel ve federal yetkililerin durum hakkında bilgilendirildiğini aktaran Dalmau, saldırının Senato'nun internet sağlayıcısını, telefon sistemini ve resmi web sayfasını devre dışı bıraktığını bildirdi.

Dalmau, bilgisayar korsanlarının çalışanlara, yüklenicilere veya danışmanlara ait hassas bilgilere erişebildiğine dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Porto Riko, son yıllarda bilgisayar korsanlarıyla mücadele ediyor.

Bilgisayar korsanları, 2020'de Porto Riko devlet kurumlarından 4 milyon dolardan fazla çalmaya çalışmıştı.

Yine aynı yılın sonlarında bilgisayar korsanları, Porto Riko itfaiye teşkilatının veri tabanına girerek 600 bin dolar talep etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.