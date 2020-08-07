İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ağustos 2020 Cuma / 17 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3026
  • EURO
    8,6559
  • ALTIN
    483.415
  • BIST100
    1029.79
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Porto Riko'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya

Porto Riko'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından, ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 4,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 09:46 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 09:46
ABONE OL

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin ülkenin güneyindeki Guayanilla şehrinin yakınlarında 12 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Depremin şiddeti başlangıçta 5,1 olarak açıklanmıştı.

Çok sayıda Porto Rikolu, 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.

Yetkililer, can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir açıklama yapmadı.

Porto Riko’da 7 Ocak'ta merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,4 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği duyurulmuştu. Depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 300 ev zarar görmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.