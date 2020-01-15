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Dünya

Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA15.01.2020  22:38 - Güncelleme: 15.01.2020  22:38

CNN Espanol'un haberine göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin adanın güneyindeki Guanica şehrindeki deniz tabanının 5 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

USGS, depremin, geçen haftalarda yaşanılan depremlerin bir benzerinin yaşanma olasılığını artırdığını belirtti.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ülkede 7 Ocak Salı günü de sabah saatlerinde 6,4'lük depremle sarsılmıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı deprem, elektrik ve su kesintilerine yol açmıştı.

Depremde aralarında okulların bulunduğu çok sayıda binada hasar oluşmuştu.

Hasarlı evlerine dönmekten korkan 2 binden fazla kişi halen sığınaklarda ikamet ediyor.

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