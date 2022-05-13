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Dünya

Porto Riko'da göçmen faciası: Çok sayıda ölü var

Porto Riko'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

IHA13 Mayıs 2022 Cuma 10:05 - Güncelleme:
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ABD'nin özerk bölgesi Porto Riko açıklarında bir göçmen teknesi battı. Batan teknenin, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza ekipleri tarafından fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 31 göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını ve teknede kaç kişi olduğu bilinmediği için arama çalışmalarının hala devam ettiğini açıkladı. Sahil Güvenlik yetkilisi Brendan C. McPherso bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "ABD Sahil Güvenlik, Gümrük ve Sınır Muhafaza Hava ve Deniz Operasyonları, Porto Riko Hızlı Müdahale Ortak Kuvvetleri tarafından helikopterler, uçaklar ve kurtarma botları da dahil olmak üzere mevcut tüm imkanlarla hayatta kalanları arıyoruz" dedi.

  • Porto Riko
  • göçmen teknesi
  • ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza

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