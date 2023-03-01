Prag Büyükelçisi Bağış'dan Fiala'ya teşekkür ziyareti

Başbakan Fiala, Bağış'la yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fiala, "Bugün, Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, yakın zamanda Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Çek hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarınca sağlanan hızlı, verimli ve profesyonel yardım için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bana teşekkür etmeye geldi." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenler için Bağış'a başsağlığı dileklerini sunan Fiala, depremden etkilenen bölgelerin en kısa sürede yeniden inşa edilmesi temennisinde bulundu.

Çekya, yıkıcı depremlerin hemen sonrasında yaklaşık 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderen ilk ülkeler arasında yer almıştı.