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Dünya

Prens Charles'ı panikleten görüntü! Tam konuşurken yere yığıldı

Galler Prensi Charles Bristol'deki Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret ettiği sırada personelle konuştu. Çalışanlardan birinin yere yığılması, paniğe neden oldu.

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star.com.tr10 Temmuz 2020 Cuma 11:08 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:14
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Galler Prensi Charles, koronavirüs pandemisinin ortasında süpermarkette çalışan persdonele teşekkür etmek için eşi Camilla ile birlikte Asda Dağıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaydedilen ziyaret sırasında, Charles'ın kapıda konuştuğu personellerden biri, tuhaf hareketler yapmaya başlıyor.

Önce sersemleyen personel, birkaç dakika sonra sırtüstü yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamayan Charles, diğer personel yardım için koşarken, düşen adamın iyi olup olmadığını kontrol etti.

Orada tam olarak ne olduğu ve adamın neden yere yıkıldığı hala belli değil ancak, birkaç dakika sonra ayağa kalkıp tekrar Galler Prensi ile konuştuğu görülüyor.

star.com.tr

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