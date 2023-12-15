İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,058
  • EURO
    31,7709
  • ALTIN
    1900.64
  • BIST100
    7986.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Prens Harry 140 bin sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi
Dünya

Prens Harry 140 bin sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Kral 3. Charles'ın oğlu Prens Harry'nin, 'telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama' suçuyla dava açtığı Daily Mirror gazetesinin sahibi Mirror Group Newspapers'ı (MGN), Prens'e 140 bin 600 sterlin tazminat ödemeye mahkum etti.

AA15 Aralık 2023 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Prens Harry 140 bin sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi
ABONE OL

Sussex Dükü Prens Harry'nin, MGN hakkında açtığı davanın karar duruşması, Yüksek Mahkemede yapıldı.

Mahkeme, 2003-2009 yıllarında Prens Harry'nin telefonunun MGN tarafından hedef alındığı ve kişisel bilgilerinin elde edildiğini açıkladı.

MGN'nin 2006-2011 yıllarında başka isimlerin de telefonlarını dinlediği belirtilerek Prens Harry'yle ilgili 33 örnek haberden 15'inin dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgileri elde etme yöntemiyle hazırlandığına hükmedildi.

Yüksek Mahkeme Hakimi Timothy Fancourt, karara ilişkin yaptığı açıklamada, dönemin Daily Mirror Editörü Piers Morgan'ın ve üst yöneticisi Sly Bailey'in, telefon dinlemeden haberdar olduğunu da aktardı.

Fancourt, Bailey'in yaşananları görmezden geldiğini, Morgan ise dinlemelere dahil olduğunu kaydetti.

Prens Harry'nin MGN'nin eylemlerinin kurbanı olduğuna hükmeden Fancourt, MGN'yi, Sussex Dükü'ne 140 bin 600 sterlin (yaklaşık 5,3 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum etti.

- "BANA EJDERHALARI ÖLDÜRMENİN BENİ YAKACAĞI SÖYLENDİ"

Kararın ardından MGN ve Prens Harry açıklamalarda bulundu.

Mayıstaki duruşmada, söz konusu iddialar nedeniyle özür dileyen MGN'den yapılan açıklamada, geçmişte yapılan hatalardan ötürü verilen cezanın kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tarihi hataların yapıldığı yerde biz de kayıtsız şartsız özür diler, tüm sorumluluğu yüklenir ve uygun görülen tazminatı öderiz." ifadesi yer aldı.

Prens Harry ise yazılı açıklama yaparak "Bu, sadece bir telefon dinleme değil yalnızca mahkemenin ortaya çıkarabileceği, gizleme ve delilleri yok etmenin takip ettiği sistematik ve yasa dışı bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm seviyede MGN yöneticilerinin, yasa dışı uygulamalardan haberdar olduğunu kaydeden Prens Harry, davayı açtığı günden bu yana kendisinin ve Kraliyet ailesiyle ilgili iftira haberlerinin yapıldığını kaydetti.

Davayı kazandığı için mutlu olduğunu belirten Prens Harry, "Bana ejderhaları öldürmenin beni yakacağı söylendi. Ancak bugünkü zaferin, özgür ve dürüst bir basın için gerekeni yapmanın önemi göz önüne alındığında, bu, ödenmeye değer bir bedel. Görevimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "AĞIR MAHREMİYET İHLALLERİNE" UĞRADIKLARI İÇİN DAVA AÇMIŞLARDI

Prens Harry, MGN dışında ülkedeki diğer medya kuruluşlarına da "mahremiyeti ihlal" davası açmıştı.

Bunlardan Daily Mail'in sahibi Associated Newspapers Limited'e (ANL) yönelik davada, şikayetçiler arasında Prens Harry'nin yanı sıra Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John ve David Furnish gibi isimler yer alıyor.

Davacılar, ANL'nin işlediği iddia edilen "menfur suç eylemleri" sonucunda "ağır mahremiyet ihlallerine" uğradıklarını, özel bilgilerinin kötüye kullanıldığını savunuyor.

Sussex Dükü Prens Harry, daha önce de The Mail On Sunday gazetesine iftira davası açmış ve Temmuz 2022'de davayı kazanmıştı.

Prens Harry, The Sun'a da mahremiyet ihlali davası açarken avukatı Sherborne, aynı dava kapsamında Galler Prensi William'ın The Sun'ın bağlı olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketinden yüklü miktarda para alarak uzlaşma yoluna gittiğini iddia etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.