18 Mart 2020 Çarşamba 17:57 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:57

Bu ayın ilk günlerinde önceden planlanmış kraliyet görevlerini yerine getiren bir anlamda da eski hayatına veda eden Prens Harry eşiyle birlikte Kanada'ya gitti. Üstelik de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun sınırları kapatma kararından çok kısa bir süre önce.

Fakat, Prens Harry'nin veda görevleri sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluşmuş olması şüpheleri gündeme getirdi. Prens ile Hamilton bir açılışta samimi görüntüler sergilemişti.

Hamilton da daha önce başka bir etkinlikte corona testleri pozitif çıkan oyuncu İdris Elba ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie ile birlikte yer almıştı.

Şimdi başta ailesi olmak üzere herkes Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın da coroni virüse yakalanmış olabileceği şüphesinde.Fakat, Prens Harry ile Meghan Markle'a yakın kaynaklar çiftin bu konuda bilinçli olduğunu ve önlem aldığını belirtiyor.

Prens Harry ile Meghan Markle son görevleri sırasında Prens Charles ve eşi, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens William ve Kate Middleton gibi aile üyeleriyle de çeşitli etkinliklerde bir araya gelmişti.

Prens Harry'nin veda turları sırasında bir etkinlikte bir araya geldiği F1 pilotu Lewis Hamilton'ın corona testi yaptırıp yaptırmadığı ise bilinmiyor.