Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi

DHA 08 Mayıs 2020 Cuma 10:16 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:16

İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD’de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry’nin, Kaliforniya eyaletinde Beverly Hills şehrinde yaşadığı ortaya çıktı.Çiftin yaşadığı lüks vilanın ABD’li oyuncu Tyler Perry’e ait olduğu ve değerinin 18 milyon dolar olduğu ifade edildi.

8 YATAK ODASI VE 12 ADET BANYO BULUNUYOR

İngiliz basından Daily Mail'in haberine göre, 22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor. Çifte evi ayarlayan kişinin Perry’nin yakın arkadaşı ABD’li televizyon sunucusu Oprah Winfrey’in olabileceği belirtiliyor. Prens Harry ve Markle’ın, mülkü kiralayarak mı yoksa misafir olarak mı kaldıkları ise bilinmiyor. Mülke ait herhangi bir satış kaydının bulunmadığı belirtildi.