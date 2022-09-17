Prens Harry'den 2 yıl sonra bir ilk

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin, İngiltere Kraliyet ailesinden gelen görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşmesinden 2 yıl sonra ilk kez yeniden askeri üniforma giyeceği öne sürüldü. 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth için yarın gerçekleştirilecek ayinde, Prens Harry'nin, Kraliçenin diğer torunlarıyla birlikte cenaze başında nöbet tutacağı belirtildi. İngiliz basınına göre bir Kraliyet kaynağı, Prens William ve Harry'nin, ülkenin yeni hükümdarı Kral III. Charles'ın isteği üzerine askeri üniforma giyineceğini söyledi. Kraliyet sözcüsü, Prens Harry'nin askeri üniforma giyeceğini doğrulayarak, "Sussex Dükü Prens Harry'nin ülkesine ettiği hizmet, gaziler için yaptığı her şey ve silahlı kuvvetlerin saygın bir üyesi olduğu düşünüldüğünde, bu sağduyulu bir yaklaşımdır. Kraliçe'nin torunlarının, sevgili büyükannelerinin yasını tutarken, kendilerini iyi karşılanmış ve rahat hissetmeleri önemlidir. Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in hayatı ve mirasına odaklanmayı saygıyla rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

KRALİÇE'NİN TORUNLARI NÖBET TUTACAK

Kraliyet sözcüsü, Cumartesi günkü ayine, Kraliçe'nin 8 torunun katılacağını ve 15 dakika boyunca cenazenin başında sessiz nöbet tutulacağını belirtti. Kraliçenin diğer torunları arasında ise Galler Prensi William, Prenses Beatrice, Prenses Eygenie, Zara Tindall, Lady Louise Windsor, Peter Philips ve James Viscount yer alıyor. Galler Prensi William'ın tabutun başında, Sussex Dükü Harry'nin ise ayakucunda olacağı aktarıldı. Kraliçe II. Elizabeth'in diğer torunları ise koyu renkli takım elbiseler giyinecek.

Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry, 2020'den bu yana resmi etkinliklerde askeri üniforma giymiyordu. 38 yaşındaki Prens Harry, dün yapılan bir törende Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürürken takım elbise giymişti. Aynı şekilde, Kraliyet görevleri elinden alınan York Dükü Prens Andrew da görevlerinin elinden alınmasından bu yanan resmi etkinliklere yalnızca sivil kıyafetlerle katılabiliyor.