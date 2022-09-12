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Dünya

Prens Harry'den Kraliçe 2. Elizabeth'e veda

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Sussex Dükü Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth için veda mesajı yayınladı. Harry, mesajında, “Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım” dedi.

DHA12 Eylül 2022 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
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Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'e veda mesajında, Kraliçe ile çocukluğundan yetişkinliğine yaşadığı anlar için minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Büyükanne, bu son ayrılık bize büyük bir hüzün getirse de sonsuza dek sana minnettarım. Sevgili karımla tanıştın ve sevgili torunlarına sarıldın. Sizinle paylaştığım bu zamanları ve aradaki diğer birçok özel anları mutlulukla anıyorum. Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Gülümsemeniz için teşekkür ederim. Büyükbabamla (Prens Philip) artık barış içinde bir arada olduğunuzu bilerek gülümsüyoruz."

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