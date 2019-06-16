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Prens Harry’nin Jennifer Aniston’a takıntılı olduğu ortaya çıktı

İngiltere’nin Sussex Dükü Prens Harry’nin, bir döneme damgasını vuran popüler dizi Friends’in yıldız oyuncusu Jennifer Aniston’a takıntılı olduğu ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bugün ilk Babalar Günü’nü kutlayan Prens Harry’nin, bir döneme damgasını vuran Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston’a takıntılı olduğu ortaya çıktı. Prens Harry’nin 2009 yılında Jennifer Aniston’ın cep telefonuna mesajlar attığı ve kendi arkadaşlarına Jennifer Aniston için "Bu kızda prenses kumaşı var." dediği iddia edildi.
 
US Insider’ın iddiasına göre, bugün ilk Babalar Günü’nü kutlayan Prens Harry’nin, Jennifer Aniston’ın 2009 yılında GQ dergisinin kapağında yer almasının ardından kendisine mesajlar attığı belirtildi.
 
Mirror gazetesinin iddiasına göre ise, bugün 50 yaşında olan Jennifer Aniston’la ilgili bir kitap ve belgeselde, Jennifer Aniston’ın cep telefonu numarasına ulaşan Prens Harry’nin, yıldız oyuncuya emojiler gönderdiği aktarıldı.
 
İngiltere merkezli The Sun gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kitabın yazarı Ian Halperin, “Prens Harry, yıllar boyunca Jen’e (Jennifer Aniston) abayı yakmıştı. Arkadaşlarına, Jennifer’da prenses kumaşı olduğunu söylüyordu.” satırlarını kaleme aldı.
 
Jennifer Aniston’ın Prens Harry’nin ilgisinin farkında olduğunu yazan Ian Halperin, aradaki yaş farkından dolayı yıldız oyuncunun Prens Harry’ye yanıt vermediğini iddia etti.
 
Jennifer Aniston’ın bir sözcüsü söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu söylediği aktarılırken, 54 yaşındaki yazar Ian Halperin ise hem kitabındaki hem de belgeselindeki her iddianın arkasında durduğunu yineledi.

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