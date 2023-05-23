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Dünya

Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebi reddedildi

Prens Harry'nin İngiltere'de bulunduğu süre boyunca özel polis koruması için ödeme yapma teklifi Yüksek Mahkeme tarafından kabul görmedi.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 15:03 - Güncelleme:
Prens Harry'nin ücretli polis koruması talebi reddedildi
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Birleşik Krallık'ta 2020 yılında kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry'nin özel koruma talebi sonuca bağlandı. Kendisi ve ailesi için Birleşik Krallık'ta bulundukları süre boyunca ücreti karşılığı polis koruması talebine ilişkin dosyanın geçtiğimiz hafta Yüksek Mahkeme tarafından tek celsede reddedildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı avukatları, varlıklı insanların özel ödeme yaparak polisten koruma talep etmelerine karşı olduklarını belirtirken, "Varlıklı birinin para karşılığı polisten güvenlik talep etmesine izin verilmesi fikrine karşı çıkmak bir politika meselesidir" ifadelerini kullandı. Kararın ardından Prens'in avukatları teklifin reddine ilişkin adli inceleme isterken, İçişleri Bakanlığı ise kararın değişme ihtimalinin çok az olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde New York'ta Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan'ın içinde olduğu araba ile gazeteciler arasında tehlikeli bir kovalamaca yaşanmıştı. Geçen Temmuz ayında Prens Harry, güvenliğiyle ilgili karar verme sürecinin yasal incelemeleri için onay almayı başarmış ve bu incelemeler henüz duyurulmamıştı.

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