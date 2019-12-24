Prens Selman 5 idamla aklandı!

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşi bir şekilde katledildiği olaya ilişkin Riyad’da görülen adalet tiyatrosu son buldu. Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.
SUÇLAMA BİLE YOK
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sağ kolu olan ve cinayetin baş sorumlularından biri olarak görülen Suud El Kahtani ve Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi hiçbir suçlama yönetilmeden serbest bırakılarak cinayetin üstü örtüldü. Suudi Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Ekim 2018’de vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu. Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı El Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi. Böylece Kaşıkçı cinayetini kendisine bağlayan isimler serbest bırakılan Veliaht Prens, kimlikleri dahi açıklanmayan 5 kişinin göstermelik idamıyla aklanmış oldu.
BAE’YE KAÇMIŞTI
Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD’nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyordu. Kahtani’nin cinayetten sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçırıldığı öne sürülürken, Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.
DIŞİŞLERİ: KARAR BEKLENTİMİZİ KARŞILAMADI
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşi bir şekilde katledildiği olaya ilişkin Riyad’da görülen mahkemede azmettirici ve baş sorumlulara ceza çıkmamasına Dışişleri’nden sert tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy kararın Türkiye’nin beklentisini karşılamadığını söyledi. Aksoy, “Karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır” dedi.
BM: GÜLÜNÇ BİR DURUM
BM Raportörü Agnes Callamard: Emri verenler özgürce dolaştığı gibi, soruşturma ve yargılama sürecine bile dahil edilmediler, adaletle örtüşmeyen gülünç bir karar
DÜNYANIN ZEKASIYLA ALAY EDİLİYOR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan’da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin aylarca süren gizli duruşmaların ardından skandal bir karara imza attığını vurguladı: “Cinayet çetesini özel bir jetle İstanbul’a gönderen, Kaşıkçı’nın ölüm fermanını imzalayan, maktulün cesedini yok eden ve bu cinayeti halının altına süpürmeye çalışan kişilere dokunulmazlık verildi. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir.”
KAŞIKÇI MAHKEMESİ İSTANBUL’DA KURULSUN
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısı ardından açıklama yaptı:
LİBYA İLE ANLAŞMA: Sevr’in benzeri Akdeniz’de önümüze konuldu. Türkiye, Akdeniz’de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir..
İDLİB’E SALDIRI: Rejimin sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. Ayrıca orada tekrardan mülteci akını geliyor. Türkiye böyle bir yükü taşıyamaz. Uluslararası toplumu bu konuda uyarıyoruz. Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak.
KAŞIKÇI CİNAYETİ: (S. Arabistan’da Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası verilmesi) Tatmin edici bir karar değil. Maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu. Kapalı bir yargılama sistemi yapılmıştır. Serbest bırakılanlar en kritik isimler. Bu yargılama sonucunun ne kadar tatminkar olmadığını radikal olarak göstermektedir. Saygın bir mahkeme, şeffaflık çağrısı yapıyoruz. İstanbul’da bir mahkeme yapılmasını ifade ediyoruz.
TÜRKİYE’NİN HAKLILIĞI ORTAYA KONULDU
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi Mahkemesi’nin Cemal Kaşıkçı kararının, insanlığın vicdanını yaraladığını söyledi: Karar, cinayet emrini veren esas siyasi aktörlerin ve gerçek faillerin korunduğu anlamına gelmektedir. BM Kaşıkçı cinayeti raporunda da endişe edilen hususların ortaya çıkması, Türkiye’nin bu davayla ilgili ‘adalet’ çağrısındaki haklılığını ne yazık ki ortaya koymuştur.