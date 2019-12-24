Prens Selman 5 idamla aklandı!

24.12.2019 00:35 - Güncelleme: 24.12.2019 00:40

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşi bir şekilde katledildiği olaya ilişkin Riyad’da görülen adalet tiyatrosu son buldu. Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

SUÇLAMA BİLE YOK

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sağ kolu olan ve cinayetin baş sorumlularından biri olarak görülen Suud El Kahtani ve Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi hiçbir suçlama yönetilmeden serbest bırakılarak cinayetin üstü örtüldü. Suudi Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Ekim 2018’de vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu. Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı El Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi’ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi. Böylece Kaşıkçı cinayetini kendisine bağlayan isimler serbest bırakılan Veliaht Prens, kimlikleri dahi açıklanmayan 5 kişinin göstermelik idamıyla aklanmış oldu.

BAE’YE KAÇMIŞTI

Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD’nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyordu. Kahtani’nin cinayetten sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçırıldığı öne sürülürken, Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.